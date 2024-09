Summer Festival, cinque “avvisi di garanzia” per gli accertamenti della Procura

AVELLINO- Notificate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino cinque informazioni di garanzia, firmate dal Procuratore della Repubblica Domenico Airoma e dal Sostituto Paola Galdo nei confronti di imprenditori, esponenti politici all’epoca dei fatti impegnati nella gestione degli eventi, dirigenti e funzionari del comune di Avellino relativamente alla manifestazione Summer Festival 2023. La Procura di Avellino indaga in particolare sulla organizzazione del concerto svolto il 16 agosto 2023 in Piazza Libertà. Sarebbe sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti in particolare la procedura di affidamento diretto dell’evento ad una società avellinese. Fatti per cui nel settembre scorso erano state anche eseguite una serie di audizioni a sommarie informazioni in Procura di consiglieri comunali. Si indaga per verificare le posizioni dei soggetti destinatari del provvedimento con vari ruoli nella vicenda processuale . L’ipotesi di reato per cui procede la Procura della Repubblica di Avellino e’ quella di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. Oltre alle notifiche delle informazioni di garanzia ci sarebbe stato anche un decreto di sequestro. Un filone parallelo all’ inchiesta Dolce Vita, quello per cui ci sarà nei prossimi giorni un accertamento tecnico irripetibile che ha determinato la notifica anche delle informazioni di garanzia per tutti gli indagati nell’ambito di questo filone di indagine. Nel febbraio scorso i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino avevano eseguito anche una serie di acquisizioni presso il Comune. Le indagini sono in corso per accertare se effettivamente ci siano state le ipotesi delittuose contestate.