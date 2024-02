Summer Festival, i Carabinieri tornano in Comune per acquisire nuovi atti

AVELLINO- Un decreto di esibizione di atti firmato dai magistrati della Procura di Avellino guidata da Domenico Airoma che stanno conducendo le indagini sul Summer Festival organizzato nella città capoluogo.

Quello eseguito nella mattinata di oggi dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, che conducono gli accertamenti. Al vaglio dei magistrati due delibere che sono state richieste agli uffici di Piazza Del Popolo relative alle procedure messe in campo per gli eventi.

In particolare gli affidamenti diretti ad una società del capoluogo. Le ipotesi di reato per cui procedono i magistrati di Piazza D’Armi, che avevano già richiesto altra documentazione agli uffici comunali e’ quella di Turbativa d’asta e abuso in atti d’ufficio.