Summer Fest, notti magiche per Avellino: più di 80mila presenze in 20 giorni. E non finisce qui

Summer Fest, notti magiche per Avellino: più di 80mila presenze in 20 giorni. Numeri che fanno brillare gli occhi all’amministrazione comunale che riporta stime di tutto rispetto, se ovviamente fossero confermate. Ma le strade stracolme di gente di queste sere d’estate, fanno ritenere che le cifre snocciolate da palazzo di città, sono quelle giuste. Il top ieri sera con il concerto al Corso di Vinicio Capossela. Fan e non solo sono arrivati anche da fuori regione.

E siamo solo a metà dell’opera, come amano ripetere sindaco e assessore. Infatti ci sono ancora tanti eventi in programma, con nomi di tutto rispetto. “Sono soddisfatto ed oroglioso del nostro Summer Fest”, sottolinea il primo cittadino Gianluca Festa. “Eventi importanti che arrivano dopo un grande lavoro della giunta e del consiglio comunale. Oltre i numeri, più di 80mila persone, la cosa importante per me è di aver rivisto la serenità sul volto delle persone, la gioia, il sorriso, la voglia di vivere di nuovo Avellino, di frequentarla, visitarla. Sono fiero”.

Molto soddisfatto anche l’assessore agli Eventi, Stefano Luongo. “Il bilancio di questa prima fase è senza dubbio positivo. Anche il nome, Summer Fest, è ormai entrato nella testa di tutti. Dal 26 luglio in poi, in città c’è tanto entusiasmo, le strade sono piene di persone, con grandi eventi e concerti. Il cartellone sta per entrare nel vivo, non dimentichiamo i prossimi appuntamenti, come ad esempio l’unica tappa regionale dello Stato Sociale il 20 agosto”.