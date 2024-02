Sul balcone di casa con i bambini: salvata da Carabinieri e Vigili del Fuoco

MONTEFORTE- Una ventisettenne di origini nigeriane nel tardo pomeriggio di oggi è stata messa in salvo dall’intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco.

I militari dell’Arma hanno ascoltato quello che la donna in stato di agitazione ha riferito, un dialogo che ha permesso ai caschi rossi giunti sul posto con un carro scala e anche un telo, di metterla in salvo.

Lo stato di agitazione della donna ha fatto temere che potesse mettere in atto gesti autolesionistici. I motivi per cui si trovasse sul balcone di casa, nei pressi del centro Montedoro, sono però in corso di accertamento da parte dei militari dell’Arma, a cui la donna è stata affidata dai caschi rossi dopo che era stata messa in sicurezza insieme ai bambini. Tutto alla fine si è risolto con la ventisettenne che ha fatto rientro in casa.