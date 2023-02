Sturno, sicurezza stradale alla ‘Aufiero’. A lezione con la Polstrada

Sturno – Da ‘Train to be cool’ a ‘Bici a scuola’. La Primaria ‘Michele Aufiero ‘ di Sturno si conferma sempre più scuola attenta alla sicurezza stradale in ogni sua sfaccettatura. Dall’attraversamento dei binari a quello pedonale e ciclabile. Gli alunni delle classi quarta e quinta si stanno formando e specializzando in educazione stradale grazie al proficuo supporto della Polizia di Stato. Stavolta è toccato al personale della Polstrada di Avellino, diretto dal vice questore Petriccione, formare e sensibilizzare gli studenti sturnesi della Aufiero in materia di buon comportamento stradale quando si va in bicicletta. Il progetto Bici a scuola ha subito entusiasmato alunni e docenti della Primaria coinvolti in un corso full immertion. Dopo i saluti e la presentazione del dirigente scolastico Franco Di Cecilia è toccato al personale qualificato della Polstrada incuriosire e coinvolgere gli alunni delle classi quarta e quinta in una lezione di vita e di educazione stradale quando si è in sella alla bicicletta. Il comandante provinciale della Polstrada, Alfredo Petriccione, si è poi congratulato con i giovanissimi studenti per la preparazione e l’attenzione rivolta alla speciale lezione. Il progetto Bici a scuola è curato dalla Polstrada e dagli organizzatori del Giro d’Italia che farà tappa in Irpinia ai primi di maggio.