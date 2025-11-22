Sturno in festa per nonna Laurina, la più longeva d’Italia

“Festeggiamo oggi, 22 novembre, il compleanno di “ nonna Laurina”, come affettuosamente la chiamiamo tutti. Nonna Laurina, che oggi spegnerà le candeline per i suoi 115 anni, è la donna più longeva d’Italia, la terza in Europa e la quarta nel mondo. L’amministrazione comunale, come ogni anno, sarà a casa della nonnina per omaggiarla con una composizione floreale, una torta con su impresso il numero dei suoi anni ed una pergamena per suggellare questo momento storico per la comunità di Sturno. A “nonna Laurina” auguriamo ancora tanti anni felici unitamente ai suoi familiari”. Così