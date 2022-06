Strike a via Cavour, oltre alla denuncia l’autrice dovrà risarcire i danni

La Polizia Municipale e la Questura di Avellino in questi giorni sono stati costantemente e sinergicamente a lavoro per dare un nome e un volto all’autore dell’atto vandalico compiuto lungo via Cavour.

Le indagini condotte hanno portato all’identificazione della conducente, una ragazza di anni 21, che alla guida del Suv, nella notte del 18 giugno, ha deliberatamente distrutto i cordoli che delimitano il traffico per la metro leggera installati nella giornata di mercoledì scorso.

Visionando il video, che era stato recapitato direttamente al personale della Polizia Municipale, e svolgendo ulteriori accertamenti si è di fatto identificato il proprietario del veicolo e risaliti alla conducente della vettura che, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria e alle sanzioni previste al Codice della Strada, dovrà anche risarcire il danno arrecato.