Street Art a Grottaminarda: Murales dedicati a Sandro Pertini ed alla Pace

In corso di realizzazione a Grottaminarda tre splendidi murales ad opera degli artisti Antonio Sena e Marco Di Filippo.

Le opere di street art realizzate grazie ad una collaborazione tra il Comitato Festone e il Comune di Grottaminarda saranno presentate venerdì 23 agosto nell’ambito di “Fest Art”, rassegna di arte pubblica, inserita nel programma del Festone 2024.

Sta già destando ammirazione il primo murale, quasi completato, sulla facciata di Palazzo Portoghesi, che riproduce il volto di Sandro Pertini proprio perchè all’interno della struttura comunale ha sede la sala Consiliare intitolata all’amato Presidente della Repubblica. Le altre due opere saranno realizzate nei pressi della Chiesa di San Michele Arcangelo ed in via Alessandro Manzoni e saranno un invito a proteggere la Terra e quindi alla Pace.

«L’idea di rappresentare l’immagine di Sandro Pertini, da tutti considerato il miglior Presidente, il Presidente dei giovani, tra l’altro in una piazza particolarmente frequentata dai giovani – spiega il Consigliere Antonio Vitale – ci è sembrato un bel messaggio da lasciare ai nostri concittadini, da qui la condivisione immediata tra l’Amministrazione comunale ed il Comitato Festone. Significativa la celebre frase di Pertini che verrà dipinta sotto il murale quale sprone per tutti noi a dare il giusto esempio alle nuove generazioni: “I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, coerenza ed altruismo”».

«Ho sempre desiderato queste opere – spiega il Sindaco Marcantonio Spera – sicuramente per arricchire ed abbellire la nostra cittadina, poi affinchè si lasciasse un segno tangibile di questa 133^ edizione del Festone che a breve andremo a vivere, ma soprattutto per far sì che il monito divenuto il mio “mantra” per la “Pace nel Mondo” ed il “cessate il fuoco” sia sempre sotto gli occhi di tutti noi, con l’auspicio che finalmente i sentimenti di non belligeranza possano prevalere sulla scelleratezza che sta dominando in alcune zone del Mondo. Mi auguro che altri prendano iniziative simili per abbellire ogni angolo del paese. Il nostro Comune proseguirà su questo progetto per far sì che venga annoverato tra i comuni più rappresentativi per la street art».