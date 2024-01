Straordinario intervento chirurgico al San Pio di Benevento

Uno straordinario intervento chirurgico è stato realizzato dall’èquipe medica dell’UOC di Neurochirurgia dell’AORN San Pio di Benevento guidata dal Dr. Giovanni Parbonetti.

Un giovane uomo proveniente da un’altra Regione si è affidato alle cure dei medici del nosocomio sannita e dopo 7 anni di ripetute visite, presso svariati specialisti, senza risolvere i suoi problemi di salute è stato accolto, curato e guarito dai medici dell’AORN San Pio di Benevento. Il giovane, per anni, ha sofferto di un dolore lancinante all’emivolto dx, che inficiava drasticamente la sua qualità di vita e lo obbligava ad una terapia farmacologica continua , senza dargli sollievo.

L’uomo è stato sottoposto ad un intervento di decompressione micro – vascolare per il trattamento della nevralgia trigeminale. L’intervento consiste nel praticare una piccola incisura ossea dietro l’orecchio, delle dimensioni circa di una moneta da 2 euro, per raggiungere così il nervo trigemino e frapporre ,tra il nervo e l’arteria che lo comprime, uno spessore di muscolo.

Il paziente, al risveglio, era già privo di dolore e dopo soli 3 giorni di ricovero è stato dimesso ed è tornato al proprio domicilio.

L’intervento è stato eseguito presso il blocco operatorio neurochirurgico sito al 3° piano del Padiglione Santa Teresa dell’AORN San Pio Benevento dal direttore dell’UOC di Neurochirurgia dott. G. Parbonetti, coadiuvato dagli aiuti dott. Michele Marino e dott.ssa Marina Minichiello; l’assistenza anestesiologica è stata coordinata dal dott. Pascasio Di Blasio, Responsabile dell’attività anestesiologica presso il blocco neurochirurgico, con la dott.ssa Giovanna Di Salvio, entrambi in servizio presso l’UOC di Neurorianimazione diretta dal dott. V. Boniello.

Le unità operative di Neurochirurgia e Neurorianimazione presso l’AORN San PIO di Benevento garantiscono il trattamento delle sindromi dolorose acute e croniche di pertinenza neurochirurgica sia con tecniche micro -invasive che con trattamenti medici.

“Gli importanti risultati raggiunti evidenziano un momento di ulteriore crescita per l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, che puo’ contare su medici eccellenti che garantiscono la precocità della diagnosi e delle cure e migliorano l’appropriatezza dei trattamenti, allineandoli agli standard nazionali. L’innovazione tecnologica e la sinergia tra le grandi competenze dell’AORN San Pio rappresentano un valore aggiunto per l’offerta assistenziale al cittadino-utente e contribuiscono a far crescere il prestigio di tutta l’Azienda” afferma il Direttore Generale dell’AORN San Pio Maria Morgante.