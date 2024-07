Strage Mirabella, domani a Sturno i funerali di Roy e Mattia

Si terranno domani alle ore 16:00 nella Chiesa di San Domenico di Sturno i funerali dei giovani Roy Anthony Ciampa e Mattia Cimera, entrambi appena 20enni. I ragazzi hanno perso la vita a seguito del terribile incidente avvenuto sabato notte al Passo di Mirabella Eclano. I due erano a bordo dell’auto insieme a Bilal Boussadra e a Francesco Di Chiara: tutti hanno perso la vita quella stessa notte. Le salme dei due giovani sono state liberate in giornata. Arrivato, da parte della Procura di Benevento, anche il nulla osta per la salma di Bilal Boussadra che arriverà in serata nella casa funeraria Terrazzano alla frazione Pianopantano di Mirabella Eclano. La giovane stella del pugilato sarà tumulata nell’area del cimitero di Avellino riservata ai defunti musulmani.

Resta invece in obitorio all’ospedale San Pio di Benevento Francesco Di Chiara, l’unica della quattro salme sulla quale verrà effettuata l’autopsia da parte del medico legale Carmen Sementa, su incarico del magistrato che conduce l’inchiesta Flavia Felaco.