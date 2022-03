Strage in Belgio. Il cordoglio del presidente Buonopane per le vittime

“Esprimo cordoglio e vicinanza alla comunità di Volturara Irpina, a nome personale e dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, per la tragedia avvenuta in Belgio e che ha provocato il decesso di nostri conterranei. Un dramma assurdo, a cui nessuno riesce ancora a dare spiegazioni. Sono state uccise persone di origini italiane che si erano ritrovate per una giornata di festa. Siamo sconvolti e ci stringiamo al dolore dei familiari e della popolazione di Volturara Irpina”.

E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, in seguito alla tragedia avvenuta a Strépy-Bracquegnies, villaggio La Louviere in Vallonia, nel Belgio.