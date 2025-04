Strade dissestate, dopo Via Dorso disagi per gli automobilisti anche a Via De Renzi

AVELLINO- Se negli ultimi giorni le buche di Via Guido Dorso sono diventate un caso, non mancano le segnalazioni da parte dei lettori e dei cittadini anche per altre zone della città, dove la pavimentazione stradale appare piuttosto dissestata e crea disagi per le vetture in transito. Molte riguardano una zona anche centrale della città capoluogo. Si tratta di Via De Renzi, dove a parte la pavimentazione in alcuni tratti ormai ceduta, si è creato un vero e proprio sali-scendi per le auto in corsa. La pavimentazione in un tratto si è abbassata infatti di qualche centimetro. E ad ogni passaggio è più netta questa condizione di dissesto della strada. Per questo abbiamo raccolto la segnalazione che tra l’altro proviene da una zona molto trafficata della città capoluogo, sperando che anche questo intervento faccia parte di quelli previsti dall’amministrazione comunale.

