Strada scolastica in Via Garibaldi, confermata l’ordinanza del Comune

AVELLINO- “In via sperimentale si intende proseguire con l’adozione di tale misura con riferimento al plesso I.C. Regina Margherita-Leonardo da Vinci, ubicato al centro della Città e per il quale è stato ripetutamente verificato il persistere di una situazione di pericolo per l’ingresso degli alunni, con flusso veicolare intenso e disordinato e con auto parcate in doppia e tripla fila, sino a bloccare del tutto la percorribilità della strada e di eventuali mezzi di emergenza e di soccorso”. Il Comune di Avellino conferma fino al 26 giugno la chiusura al traffico della strada scolastica nei pressi del Regina Margherita. A firmare l’ordinanza di proroga il subcommissario Onofrio Vito Padovano, che ha richiamato anche l’ulteriore vantaggio dettato dal fatto che “la chiusura al traffico veicolare in prossimità dei plessi scolastici negli orari di ingresso e di uscita, oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti con conseguente beneficio ambientale, assicura l’accesso ordinato degli alunni in condizioni di sicurezza, concorrendo altresì alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della mobilità sostenibile e della qualità dell’aria”. Motivi per cui “a tutela della incolumità degli alunni, si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell’area interessata; Tenuto conto dei sopralluoghi effettuati nell’area in parola dal Comando di Polizia Locale e del parere tecnico positivo espresso”. Per cui scatterà dal giorno 22 aprile al 26 giugno 2026 nei giorni mercoledì e venerdì, dalle ore 07.45 alle ore 09.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30: il divieto di circolazione in via Partenio nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mazas e l’intersezione con piazza Garibaldi; il divieto di circolazione in Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio; il divieto di circolazione in Via Chiesa Conservatorio nel tratto compreso tra l’intersezione con Vicolo Sapienza e l’intersezione con Piazza Garibaldi; l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione Via Mazas – Via Partenio per i veicoli provenienti da Via Mancini.