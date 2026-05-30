Stop tassa etica, mercoledì la raccolta firme in città con Valentina Nappi

Mercoledì 3 giugno, dalle ore 18 alle ore 21, ad Avellino, in piazza Libertà angolo c.so Vittorio Emanuele, dirigenti e attivisti di Radicali Italiani, Giovani Democratici e Ora! informeranno i cittadini sulla campagna Stop tassa etica.

Sarà possibile firmare la proposta di legge di iniziativa popolare per l’abolizione dell’addizionale sul reddito che colpisce principalmente i lavoratori del porno. Parteciperà all’iniziativa l’attrice Valentina Nappi.