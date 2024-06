Stop ai caroselli in auto per la vittoria elettorale: l’invito del Questore

AVELLINO- Nessun divieto formale ma una esortazione, un invito, che è stato prontamente raccolto dai neo sindaci dei Comuni irpini eletti alle ultime consultazioni amministrative. Quello del Questore di Avellino Pasquale Picone, che senza disporre alcun divieto formale, ha esortato per motivi di ordine e sicurezza pubblica ad evitare cortei con caroselli in auto e moto, che avrebbero potuto creare rischi per la sicurezza (in particolare quella stradale).

Così tutti gli appuntamenti previsti da qui al fine settimana in alcuni comuni della provincia, in accordo con la Questura e i Commissariati locali sono stati sospesi. Un dialogo istituzionale per migliorare e soprattutto tutelare i profili di sicurezza pubblica tra Via Palatucci e i Comuni irpini.