Stop alla Ztl del Centro storico, resta attivo solo il varco di via Chiesa Conservatorio

Stop alla Zona a traffico limitato del Centro storico. A partire da questa sera, sei dei sette varchi attivati a giugno scorso dalla struttura commissariale resteranno aperti al traffico veicolare. Sarà in funzione, così come esplicitato nell’apposita ordinanza, il solo varco di via Chiesa Conservatorio, fino al prossimo 15 settembre.

Giunto a conclusione, il dispositivo sarà riattivato l’anno prossimo, ulteriormente strutturato dall’Amministrazione comunale e recepito nel piano di mobilità sostenibile dell’ente.

«Crediamo fortemente nelle potenzialità della Ztl – spiega il sindaco Laura Nargi – per un Centro storico più godibile dal punto di vista turistico e commerciale, per garantire una maggiore qualità della vita e più socializzazione al suo interno, e per far sì che sia vissuto al massimo con tutte le sue potenzialità e bellezze. Anche quest’anno – sottolinea – le attività commerciali hanno fatto la propria parte ed abbiamo registrato un buon numero di avventori e visitatori. Ovviamente, la presenza del grande cantiere della Dogana e l’assenza di un’Amministrazione politica che mettesse in campo provvedimenti capaci di accompagnare al meglio la Ztl, non ha aiutato. Sono certa – conclude la fascia tricolore – che con la conclusione del restyling della Dogana e l’apertura del Tunnel, che certamente inciderà positivamente anche in termini di viabilità, la Zona a traffico limitato potrà ulteriormente strutturarsi e rappresenterà un concreto fattore di crescita per la città antica e le sue attività commerciali».