Stop ai lavori per la fibra e ripristino delle condizioni di sicurezza: l’ordinanza di Festa

“Le opere in corso per la fibra stanno danneggiando le strade è nelle mie intenzioni la volontà di bloccare questi lavori che, per carità, sono necessari però stanno peggiorando la qualità del mando stradale. Nei prossimi giorni prenderò un provvedimento in modo da bloccare e rimettere apposto la situazione”.

Come annunciato nel corso della cerimonia del 2 giugno, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha emanato un’ordinanza con la quale dispone “l’immediata sospensione dei lavori di scavo per la realizzazione e/o la manutenzione di reti ed impianti di comunicazione elettronica e di altri servizi su tutto il territorio comunale sino alla realizzazione definitiva ed a regola d’arte del ripristino degli scavi già effettuati al fine di assicurare condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e tutela della incolumità dei cittadini”.