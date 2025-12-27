Stelvio da Caposele aprirà la staffetta dei tedofori delle Olimpiadi nella tappa Irpina

CAPOSELE – Manca poco all’atteso passaggio della torcia olimpica in Irpinia, l’ultima tappa campana dell’evento aperto a novembre in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, quella che si svolgerà domani mattina con il passaggio lungo Corso Vittorio Emanuele. Ad aprire la staffetta dei tedofori scelti per la provincia di Avellino sarà Stelvio Celano. 40 anni, di Caposele. Un appassionato di sport ma anche un esperto fisioterapista – osteopata, la sua professione. Da sempre si occupa di sport, amante del trekking in montagna, del rugby, attualmente è dirigente della squadra di pallavolo del paese (la Red Wolves Volley). Sarà anche lui uno dei protagonisti della tappa irpina della torcia olimpica.