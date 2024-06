Stelle in fiamme: domani la gran festa per i 250 anni della Guardia di Finanza

Parata di stelle, maestri pasticceri e artisti emergenti della canzone italiana ad Avellino.

La Guardia di Finanza di Avellino celebra i 250 anni dalla fondazione e lo fa in grande stile con un evento di gala nel cuore della città. Domani, 26 giugno in piazza Libertà ad Avellino, a partire dalle ore 20.00, cena di stelle sotto le stelle. La serata, su invito personale, è dedicata a degustazioni stellate e musica di qualità per omaggiare il passato delle Fiamme Gialle e guardare al futuro dell’Arma da sempre impegnata a tutela dell’economia, a contrasto della criminalità e al soccorso.

Saranno presenti con i loro migliori piatti, i famosi chef stellati Francesco Sposito (Taverna Estia a Brusciano, 2 Stelle Michelin), Luigi Salomone (Re Santi e Leoni a Nola, Stella Michelin) e Domenico Iavarone (Ristorante Zest a Sorrento, Stella Michelin). Con loro anche lo chef Sabino Alvino, del ristorante Valleverde Zì Pasqualina di Atripalda tra le 50 Top Italy per la Categoria Trattorie/Bistrò Moderni.

Uno straordinario viaggio nei sapori che proseguirà con le dolci prelibatezze delle pasticcerie “De Pascale” e “Dolciarte” di Avellino, “Gran Caffè Romano” di Solofra e “Tuccillo Cioccolateria” di Grottaminarda che proporranno agli ospiti sublimi dessert che stupiranno per la maestria artigianale e l’arditezza delle presentazioni.

Con lo splendido sfondo di Palazzo Caracciolo e del Palazzo Vescovile, dunque, una serata che si preannuncia straordinaria e si concluderà con l’attesa esibizione dei cantanti Gino e Noemi Scannapieco, vincitori della prima edizione del talent show di Rai1 The Voice Generations, condotto da Antonella Clerici, e del brillante allievo pianista Lorenzo Savarese.

Un’interessante mostra allestita nell’hub di Palazzo Caracciolo, sarà visitabile durante l’evento, con un percorso di immagini e oggetti, che raccontano i 250 anni della Guardia di Finanza.

L’evento è organizzato nell’ambito dei progetti di Fondazione Sistema Irpinia con il Patrocinio della Camera di Commercio Irpinia Sannio e della Provincia di Avellino. Molti gli sponsor tecnici e food&wine, che hanno dato il loro sostegno: Picariello Arredo Design, La Gardenia, Building & Planning, Bruno Generators, Cosmopol, De Vizia, Goeldlin, Perrella, Di Iorio Dolciaria, Le Carni Irpine, Mastroberardino, Di Meo, I Favati, Pietracupa. L’ideazione, il coordinamento e l’organizzazione della serata è a cura di Carbot Communication.