Attualità Stellantis, vaccino in fabbrica. Zaolino: “Pratola Serra si prepara” 28 Aprile 2021

In occasione della giornata mondiale della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, la Fismic di Avellino ha riunito le Rsa del gruppo Stellantis per fare il punto sulla condizione attuale della fabbrica. Mascherine e nuovi motori hanno ridotto l’uso della cassa integrazione e rimesso in carreggiata la fabbrica, dopo la lunga fase di incertezza. “Ci sono oggi – dichiara il Segretario Generale Giuseppe Zaolino – le condizioni per avviare la fase di vaccinazione di massa dei dipendenti e dei loro famigliari. Il 25 Febbraio lanciammo la prima iniziativa e nel frattempo sono maturate le condizioni organizzative. Stellantis può essere la prima azienda in Irpinia a praticare la vaccinazione anti covid. La Fismic darà indicazione agli oltre 300 iscritti di prenotarsi dando un esempio di maturità e coscienza sociale. Le 6 Rsa e la Segreteria Provinciale si attiveranno per una campagna informativa e organizzativa, in collaborazione con la struttura aziendale”.