Stellantis Pratola Serra: Ugl Metalmeccanici è il primo sindacato alle elezioni RSA

“L’Ugl Metalmeccanici di Avellino si attesta primo sindacato in Stellantis Pratola Serra (AV) alle elezioni per il rinnovo delle RSA in un brillante risultato del 32% delle preferenze, eleggendo 5 delegati, seguono la Fim con 4 delegati, la Uilm con 4 delegati e la Fismic con 2 delegati, una vittoria ultima in ordine temporale e certamente molto importante. È un successo frutto del lavoro quotidiano, arriva in un momento delicato dell’automotive che disegna il futuro della fabbrica per cui, come UglM, ci siamo battuti con grandissima determinazione”, ha detto Ettore Iacovacci, Segretario Provinciale della federazione di Avellino. “La fiducia ottenuta dai lavoratori dà alla nuova squadra eletta nelle file Ugl la forza necessaria per svolgere al meglio il compito di tutela dei lavoratori nella complessa fase di trasformazione che ci aspetta nel sito di Pratola Serra”.

Il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera aggiunge un consenso molto largo, pari al 32% e l’elezione di 5 RSA che fa registrare un enorme successo e prima organizzazione della lista Ugl, a conferma dell’ottimo lavoro svolto in questi anni a sostegno dei lavoratori di una delle industrie più importanti del territorio di Avellino. “Si parte con una nuova squadra Ugl e con un risultato storico che traccia un nuovo percorso negli Stabilimenti del gruppo Stellantis – ha dichiarato Spera – La nostra squadra è stata capace di lavorare per l’interesse dei dipendenti dell’automotive e il risultato delle urne ne è la conferma che la UglM è il sindacato di riferimento per i lavoratori con una crescita sostanziale che dimostra come il lavoro e la trasparenza, che sono valori e patrimonio della nostra organizzazione, sempre ripagano. Siamo soddisfatti, nonostante tutte le difficoltà, e questo risultato ci invoglia ancora di più a rendere e a valorizzare l’intero movimento sindacale. La UglM – conclude Spera – vuole ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori per la prova di fiducia che hanno voluto assegnare a questa organizzazione, alla commissione elettorale e ai suoi candidati. Ora possiamo davvero essere protagonisti di questo rinnovamento e del futuro occupazionale e produttivo dell’azienda Stellantis che ha riavviato la nuova architettura produttiva: c’è un cambio di passo con la gestione Imparato, noi sosterremo il settore automotive, possiamo e dobbiamo rimettere sulla giusta strada l’auto italiana, facendolo insieme in Europa, essendo questo il momento delle decisioni mature e il tempo giusto della responsabilità, agendo in squadra con l’Italia per affrontare le sfide esistenziali”.