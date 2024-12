Stefano Tacconi, il mito biancoverde, domani presenta il suo libro ad Avellino

Domani, alle ore 18:00, Stefano Tacconi, leggendario portiere dell’Avellino e della Nazionale italiana, sarà ad Avellino per un evento speciale. L’appuntamento si terrà presso l’Hotel De La Ville, dove Tacconi presenterà il suo libro “L’arte di parare”, un’opera che ripercorre la sua straordinaria carriera e offre una riflessione approfondita sull’arte del ruolo di portiere.

L’incontro sarà moderato dal Dott. Andrea Covotta, giornalista di Rai Quirinale, che guiderà il pubblico attraverso una conversazione con Tacconi, portando alla luce storie, aneddoti e ricordi legati alla sua carriera da protagonista del calcio. Un’opportunità imperdibile per i tifosi dell’Avellino e gli appassionati di calcio di ascoltare uno dei miti più amati e rispettati del panorama calcistico.

L’evento è organizzato dall’Associazione Agape Sport APS di Sturno, un’associazione che da anni promuove la cultura sportiva e momenti di aggregazione per la comunità. Un’occasione speciale per vivere la passione per il calcio, approfondire la storia del mito biancoverde e conoscere più da vicino un campione che ha segnato un’epoca.