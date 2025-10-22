Stefania Di Nardo si candida con “Casa Riformista per la Campania”

Il vicesindaco di Mercogliano in corsa per le consultazioni del 23 e 24 novembre Stefania Di Nardo, vicesindaco di Mercogliano, ha ufficializzato la propria candidatura alle elezioni regionali della Campania, in programma per il 23 e 24 novembre, nella lista “Casa Riformista per la Campania”. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social dell’amministratrice, che ha voluto condividere con i cittadini le motivazioni di una scelta maturata “con passione, ascolto e un grande senso di responsabilità”.

“È una decisione che nasce dal desiderio profondo di mettermi al servizio del mio territorio, delle persone che ogni giorno affrontano sfide reali, che credono nel cambiamento e nella forza delle idee”, ha dichiarato Di Nardo, sottolineando il proprio impegno verso una politica di prossimità. La candidatura si inserisce in un progetto politico fondato su valori chiari e concreti. Credo in una politica fatta di ascolto, presenza e rispetto, dove contano i valori, le persone e i fatti concreti”, ha aggiunto il vicesindaco, tracciando la linea programmatica che intende portare in Consiglio regionale.

Di Nardo ha espresso particolare gratitudine all’onorevole Enzo Alaia per il sostegno ricevuto: “Un grazie di cuore per la fiducia, il sostegno e l’esempio di chi da anni lavora con serietà e dedizione per la nostra comunità”. Guardando al percorso che la attende, la candidata ha manifestato determinazione e ottimismo: “Da oggi inizia un nuovo cammino, fatto di entusiasmo, responsabilità e tanta voglia di fare bene. Con voi, per voi, per una Campania che guarda avanti con speranza e coraggio. La mia campagna elettorale – ha concluso Di Nardo – sarà incentrata sui temi cari ai cittadini, sullo sviluppo territoriale e su un rinnovato impegno per le comunità irpine.”