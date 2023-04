Stazione logistica, impresa e politica fanno squadra. De Vizia: “Possiamo ancora salvare quest’opera”

Impresa e politica compatte per salvare la stazione logistica della Valle Ufita. Assicura tutto il suo impegno a favore dell’opera anche Naike Gruppioni, imprenditrice che opera anche in provincia di Avellino e parlamentare eletta a Bologna con “Azione”.

“L’implementazione delle infrastrutture per rendere più appetibile dal punto di vista imprenditoriale questa terra è da sempre nei nostri pensieri e faremo di tutto per portare a cassa questo progetto”, spiega la deputata che, ogni volta che torna in provincia di Avellino, si sente a casa sua, ammettendolo senza problemi.

La Gruppioni ha partecipato ad un convegno che si è tenuto a Montella, organizzato dal suo partito. Tra i presenti, anche Emilio De Vizia, presidente di Confindustria Avellino. “Sono convinto – spiega De Vizia – che il polo logistico sia una delle poche opere che si può realizzare nel giro di tre anni. Ora è il tempo di mettere da parte ogni tipo di polemica e di ricercare le responsabilità. Noi sappiamo bene di chi sono e verrà il giorno in cui lo spiegheremo. Ma adesso, dobbiamo utilizzare queste settimane per spiegare ai nostri interlocutori che parliamo di un’opera che si può e che si deve recuperare perché è strategica per il futuro dell’Irpinia”.