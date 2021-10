Avellino Calcio Stay with U.S., al via la campagna di mini abbonamenti 26 Ottobre 2021

Chiudi l’anno al fianco dell’Avellino, sottoscrivi il mini-abbonamento per le ultime quattro gare del girone di andata. L’U.S. Avellino 1912 chiama a raccolta i suoi tifosi per riempire il Partenio – Lombardi e ritrovare ulteriormente l’affetto del popolo irpino.

I mini-abbonamenti daranno la possibilità di accedere alle seguenti gare:

Avellino – Taranto (06/11/2021 ore 17,30)

Avellino – Picerno (20/11/2021 ore 17,30)

Avellino – Bari (06/12/2021 ore 21,00)

Avellino – Foggia (19/12/2021 ore 14,30)

Di seguito il costo degli abbonamenti:

Curva Sud

Intero € 35,00

Ridotto € 25,00

Tribuna Terminio

Intero € 60,00

Ridotto € 50,00

Tribuna Montevergine Laterale

Intero € 90,00

Ridotto € 80,00

I mini-abbonamenti ridotti saranno acquistabili dagli under 15 ( per i nati a partire dal 01/01/2006) e dagli over 70 ( per i nati fino al 31/12/1951).

Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti a partire da Mercoledì 27 Ottobre 2021.

Potranno essere acquistati presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, online sul sito http://sport.ticketone.it/ e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Per chi non fosse già in possesso della fidelity card “Stay With U.S.” la sottoscrizione di quest’ultima è NECESSARIA per poter procedere all’acquisto del mini-abbonamento in quanto quest’ultimo verrà caricato sullo stesso supporto fisico. Si ricorda cheè sempre possibile sottoscrivere la fidelity card al costo di € 10,00 la quale, oltre a fornire sconti e servizi, è obbligatoria anche per seguire la squadra nelle trasferte cosiddette “a rischio”.

Il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi nei prossimi giorni osserverà i seguenti orari di apertura:

Mercoledì 27 ottobre 2021: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Giovedì 28 ottobre 2021: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00

Venerdì 29 ottobre 2021: dalle ore 09,30 alle ore 13 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Sabato 30 ottobre 2021: dalle ore 09,30 alle ore 13 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Domenica 31 Ottobre e Lunedì 1 Novembre i mini-abbonamenti saranno acquistabili esclusivamente online.

“È il momento di mettere da parte dissidi ed incomprensioni – ha dichiarato l’amministratore unico della Idc Giovanni D’Agostino – È l’ora di stringerci tutti intorno al nostro amato lupo. Questa iniziativa nasce con lo scopo di vedere il Partenio – Lombardi pieno, al netto delle limitazioni vigenti, componente essenziale per aiutare i nostri ragazzi nel corso delle prossime partite. Per questa ragione abbiamo deciso di fare un ulteriore sforzo, regalando di fatto l’accesso per una partita di campionato, al fine di portare sempre più tifosi allo stadio per sostenere l’Avellino. Le gare in questione contro Taranto, Picerno, Bari e Foggia sono di fondamentale importanza per chiudere nel migliore dei modi l’anno solare. Solo tutti insieme, difendendo la nostra squadra come un vero branco di lupi sa fare, possiamo ritrovare l’entusiasmo necessario per affrontare le sfide nel migliore dei modi”.