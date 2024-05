Stava per lanciarsi dal balcone per motivi sentimentali, salvato dai poliziotti

Nella prima mattinata di oggi il personale della Polizia di Stato è intervenuto ad Avellino in via Francesco Tedesco per segnalazione di persona con intenti suicidari. Sul posto gli operanti hanno riscontrato la presenza di un trentaquattrenne che si trovava a cavalcioni sulla ringhiera del balcone della sua abitazione con chiari propositi suicidari per motivi sentimentali.

Nella circostanza i poliziotti, accedendo con prontezza e tempestività dal balcone contiguo dei vicini di casa, hanno afferrato l’uomo mettendolo in sicurezza e impedendo che ponesse in essere l’intento suicidario. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo presso l’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino per le cure del caso.