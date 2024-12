Stati Generali delle Politiche Giovanili: Al via il 6 dicembre a Napoli col Forum Regionale dei Giovani

Prenderanno il via il prossimo 6 dicembre 2024 dall’Holiday Inn di Napoli gli Stati Generali delle Politiche Giovanili, iniziativa promossa dal Forum Regionale dei Giovani della Campania. Questo evento itinerante toccherà le cinque città capoluogo della Campania, coinvolgendo circa 350 giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, con l’obiettivo di creare un confronto diretto, partecipativo e costruttivo tra le nuove generazioni e le istituzioni

regionali.

Gli Stati Generali rappresentano un momento di ascolto e progettazione collettiva, in cui i giovani sono chiamati a portare il loro contributo su temi fondamentali per lo sviluppo della Campania. I partecipanti lavoreranno su cinque aree tematiche, ispirate alle commissioni del Forum Regionale:

– Ambiente, Aree interne e Agricoltura

– Europa, Digitalizzazione e Pari Opportunità

– Legalità, Sport e Sicurezza Sociale

– Occupazione e Formazione

– Cultura, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Attiva

Le giornate si articoleranno in tavoli tematici e sessioni plenarie, in cui esperti e rappresentanti istituzionali forniranno supporto per tradurre le proposte dei partecipanti in azioni concrete e realizzabili.

Il calendario delle tappe

– Napoli: 6 dicembre 2024 – Holiday Inn

– Salerno: 13 dicembre 2024 – Mediterranea Hotel

– Caserta: 14 dicembre 2024 – Grand Hotel Vanvitelli

– Benevento: 20 dicembre 2024 – Hotel Villa Traiano

– Avellino: 21 dicembre 2024 – De La Ville Hotel

Ogni tappa sarà anche un’occasione per valorizzare il patrimonio sociale e culturale delle città ospitanti, creando una rete tra giovani e istituzioni che favorisca la coesione territoriale.

Un momento centrale dell’iniziativa sarà la presentazione dell’avviso pubblico “Giovani in Comune 2.0”, una misura innovativa a livello nazionale che finanzierà i forum giovanili comunali. Questo strumento mira a promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni nei contesti locali, rafforzando il loro ruolo nella governance dei territori e nella costruzione di politiche condivise.

“Gli Stati Generali sono più di un evento: sono un’occasione per dare voce ai giovani, ascoltarne le idee e trasformarle in proposte operative. È un passo decisivo verso una Campania più equa, sostenibile e aperta al cambiamento. Bisogna dare continuità al grande lavoro svolto in questi anni in favore dei giovani” dichiara Giuseppe Caruso, Presidente del Forum Regionale dei Giovani della Campania.

L’iniziativa non è solo un momento di confronto, ma anche un’opportunità per i giovani per formarsi, conoscere realtà istituzionali, incentivare l’attivismo civico e acquisire strumenti utili per il proprio percorso personale e professionale.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito ufficiale: cr.campania.it/forum- giovani.