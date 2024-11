Stati Generali dell’Agricoltura con Caputo e Petracca. Venerdì è atteso De Luca

“In una location suggestiva e bellissima la giornata inaugurale degli Stati Generali dell’Agricoltura in Irpinia. Tanta partecipazione da parte delle organizzazioni di categoria, delle associazioni di produttori, degli enti territoriali, distretti e consorzi”.

Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca al taglio del nastro dell’iniziativa che si sta tenendo in questi giorni a Palazzo Abbaziale di Loreto. Tra gli altri presente anche l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo. Venerdì, invece, alla giornata conclusiva in programma all’Auditorium del Polo Giovani in via Morelli e Silvati ad Avellino, è atteso il governatore Vincenzo De Luca.

“La parola d’ordine è stata ascolto – continua Petracca -. Si continua mercoledì e giovedì, 20 e 21 novembre, con gli otto tavoli tematici dedicati alle singole filiere produttive”.