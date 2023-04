Statale 90 ad Ariano, disagi in arrivo per gli automobilisti: al via i lavori per la posa in opera della rete fognaria da località Manna a località Cardito.

Si parte alle 7 di lunedì prossimo e si andrà avanti fino al 16 giugno. E’ stata disposta, per questo motivo, la circolazione veicolare lungo la SS 90 con senso unico alternato di circolazione veicolare regolato da impianto semaforico, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e limite di velocità massima di 20 orari, con le seguenti modalità:

senso unico di marcia dalle ore 7,00 alle ore 17,00 nel tratto tra Via Manna e l’area parcheggio del complesso ricettivo “Incontro”;

dalle ore 17,00 alle ore 7,00 la carreggiata stradale verrà ripristinata e percorribile a doppio senso di marca;

senso unico di marcia dalle ore 21,00 alle ore 6,00 nel tratto compreso tra il complesso “Incontro” e l’intersezione con Via Torana;

dalle ore 6,00 alle ore 21,00 la carreggiata stradale verrà ripristinata e percorribile a doppio senso di marcia.