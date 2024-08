Stampa 3D, in Ucraina eretta una scuola: i numeri di un mercato in crescita

News in tema tecnologia: a Leopoli, in Ucraina, si sta costruendo la prima scuola grazie all’utilizzo di una stampante 3d, strumento il cui valore sul mercato è in continua e costante crescita.

Stampante 3d per costruire una scuola? A Leopoli si può (e si fa)

La tecnologia avanza a passi da gigante, e sebbene a volte ciò implichi effetti collaterali degni di nota, in altre occasioni quel che ne deriva è unicamente il miglioramento della vita delle persone. In questo secondo caso rientra la novità che interessa la città di Leopoli, devastata dalla recente guerra russo-ucraina: grazie alla stampante 3D Cobod, sta per essere realizzata a tutti gli effetti una scuola che permetterà a numerosi bambini e ragazzi sfollati di tornare a studiare. Il progetto, ideato dall’associazione umanitaria Team4ua durante il 2022, ha già cominciato a mostrare concretamente il proprio enorme potenziale, nonostante qualche tentennamento iniziale: sono infatti stati costruiti 400 metri di struttura nell’arco di 40 ore.

Aumento degli investimenti nel mercato della stampa 3D: +26,8% nel 2023

Al di là del valore umanitario rappresentato per il popolo ucraino, la stampa 3D si rivela un ambito in notevole crescita sul mercato, con più di 22 miliardi di dollari investiti durante il 2023 (+26,8% rispetto all’anno precedente). Il motivo che si cela dietro a questa crescita è presto detto: la stampante 3D è estremamente polifunzionale, dal momento che, oltre a essere in grado di incrementare e velocizzare la produzione di materiali destinati all’industria, può anche essere sfruttata positivamente in ambito sanitario, grazie alla sua capacità di realizzare parti microscopiche che altrimenti sarebbero impossibili da riprodurre. Non solo questo, però. Ad oggi infatti chiunque può acquistare per uso personale uno strumento di questo tipo. Le stampanti 3D a uso personale sono utili per creare oggetti personalizzati, prototipi, componenti di ricambio e modelli per hobby. Offrono la possibilità di realizzare progetti su misura, stimolando creatività e innovazione domestica. Naturalmente esistono modelli per tutte le tasche: per scoprire qual è la miglior stampante 3D per il proprio budget è possibile leggere guide dedicate.

L’aumento degli acquisti di stampanti 3D tra i privati è dovuto principalmente alla riduzione dei costi, alla maggiore facilità d’uso, alla disponibilità di materiali vari e all’interesse crescente per il fai-da-te e la personalizzazione degli oggetti. Sebbene siamo ancora relativamente agli inizi, la stampa 3D si sta già affermando come caposaldo di indubbia importanza per il futuro, in grado di affiancare il lavoro umano, se non addirittura sostituirlo totalmente.