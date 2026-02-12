Stalking e violenze alla ex compagna: quarantenne di Benevento agli arresti domiciliari

Nella serata di ieri la Polizia di Stato di Benevento ha dato esecuzione a un’ordinanza,

emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, che dispone la

misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un quarantenne della città,

gravemente indiziato per il reato di maltrattamenti aggravati nei confronti della ex

compagna.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Benevento, hanno permesso di delineare un grave quadro indiziario

nei confronti dell’uomo, il quale costringeva la compagna convivente a una condizione di

vita penosa e insostenibile, il tutto in ragione del rifiuto della stessa di mantenere il

rapporto affettivo, nonché al fine di limitare le sue libertà individuali di donna e realizzare

uno stato di controllo, possesso e dominio.

In particolare, a partire dall’anno 2016, l’indagato controllava quotidianamente ogni aspetto

della vita della compagna, sottoponendola sovente a umiliazioni e aggressioni in

un’escalation di violenze crescenti.

L’uomo, in più circostanze, denigrava, offendeva e sputava addosso alla compagna, anche

alla presenza della figlia minore, la quale assisteva anche all’aggressione fisica nel corso

della quale l’indagato colpiva la donna con violenti pugni alla testa, costringendola a

ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

Il clima di controllo e vessazione psicologica, come ricostruito nel corso dell’attività

d’indagine e riscontrato da varie testimonianze, annotazioni di servizio e analisi di

contenuti multimediali, peggiorava dopo la conclusione del rapporto, allorquando l’uomo

continuava a monitorare e umiliare la ex compagna con condotte ossessive e

persecutorie, rivolgendo alla stessa e alle persone a lei vicine ripetute e gravi minacce sia

di persona che con il cellulare.

In sede di esecuzione è stato altresì disposto il sequestro del telefono in uso all’indagato,

in virtù dell’obbligatorietà di tale atto introdotta dalla legge sul femminicidio per tali tipi di

reato.

Il provvedimento oggi eseguito – avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione – è

stato disposto in fase di indagini preliminari e il destinatario dello stesso è persona

sottoposta alle indagini, quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.