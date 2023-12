Stalking, quarantasettenne scarcerato dal Gip

Scarcerato il 47enne, accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna, resistenza a pubblico ufficiale e violazione della misura della sorveglianza speciale. Accolta, l’istanza di revoca avanzata dal legale dell’indagato, l’avvocato Angelo Polcaro, a margine dell’interrogatorio di garanzia svoltosi davanti al gip Francesca Spella. L’uomo tratto in arresto domenica scorsa e detenuto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ha fornito la sua versione sulla vicenda che lo vedeva protagonista. Il gip, dunque nel prendere atto di elementi nuovi prodotti ed evidenziati dalla difesa dell’indagato, ( come la circostanza che la vittima nel momento dell’esecuzione della misura cautelare all’alba di domenica mattina la remissione di querela, si trovasse in compagnia dell’indagato e la remissione di querela) ha proceduto ad un riesame della pericolosità dell’indagato per il reato di stalking. Mentre per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, il giudice sulla scorta di files audio e video prodotti dalla difesa che evidenzierebbero una diversa ricostruzione dei fatti contestati e meritevoli di supplemento investigativo, ha ritenuto non sussistenti le esigenze cautelari, come richiesto dall’avvocato Angelo Polcaro. Dunque l’uomo è ritornato in libertà.