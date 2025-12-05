Stalking, pena sospesa per tre imputate: solo se se ci sarà percorso di recupero

ALTAVILLA IRPINA- Pena sospesa per la condanna per stalking “condominiale” ad un anno e otto mesi concesso dal giudice monocratico a tre imputate per almeno sei episodi di stalking culminato in una vera e propria aggressione a calci, pugni e schiaffi nel marzo del 2023 e la contestazione anche del reato di lesioni. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona ha però disposto nella sentenza che “il beneficio della sospensione condizionale della pena, il quale viene subordinato ai sensi dell`art, 165, quinto comma c.p. alla condizione che ciascuna di esse partecipi, con cadenza almeno biennale, superi con esito favorevole specifico percorso đ recupero presso enti /associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per gli stessi reati commessi dalle imputate”. La vicenda che vedeva imputate le tre donne condannate ad un anno e otto mesi era nata dalla denuncia di una coppia di Altavilla Irpina, che non poteva più accedere agli spazi condominiali comuni, perché oggetto di insulti e minacce da parte delle tre donne. Nel mirino anche il figlio minore. Per questo motivo le vittime si erano anche costituite parte civile nel procedimento davanti al giudice monocratico di Avellino, assistiti dall’avvocato Danilo Iacobacci. Le tre imputate sono state anche condannate a versare una provvisionale alle vittime.