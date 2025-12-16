Stalking e aggressione alla ex e al nuovo compagno: arrivano due condanne

AVELLINO- Due anni e cinque mesi per un ventiseienne avellinese, attualmente detenuto, accusato di stalking e di una vera e propria spedizione punitiva ai danni della ex e del suo nuovo fidanzato, colpito con un martello frangi vetro insieme ad altri due complici. Assolto uno dei presunti partecipi all’aggressione, condannato invece ad un anno un terzo imputato, per gli ultimi due erano state invocate condanne ad otto mesi ciascuno per lezioni aggravate dalle più persone riunite e dalla connessione con una vicenda di stalking, oltre che dall’uso di un’arma, ovvero il martello, fatto avvenuto il 26 giugno 2024. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino nei confronti di tre imputati, tutti avellinesi, a partire dal ventiseienne M.M.F, difeso dal penalista Costantino Sabatino, che per questa vicenda è detenuto in carcere dopo un aggravamento della misura a cui era sottoposto, gli altri due ventenni F.G, condannato ad un anno (detenuto per altro) e A.B, assolto dall’accusa, entrambi difesi dall’avvocato Gerardo Santamaria, rispondevano solo del concorso nelle lesioni aggravate, ovvero dell’episodio ai danni della ex fidanzata del ventiseienne e di un ragazzo che frequentava, entrambi refertati con una prognosi di dieci giorni. La parte offesa era rappresentata dall’avvocato Francesco Pugliese. La motivazione della sentenza sara’ depositata entro novanta giorni. La vicenda ricostruita dalle indagini della Procura di Avellino, aveva preso avvio nell’aprile del 2024, quando la parte offesa, una ventenne del capoluogo, aveva deciso di rompere la relazione che durava dal 2019 con il ventiseienne, che da quel momento in due occasioni prima l’avrebbe minacciata di morte (“ti ammazzo” in una occasione) e poi aggredita insieme ad un suo amico.