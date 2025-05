Stadio Partenio, il Comune accelera: approvati in Giunta progetto esecutivo e variazione di bilancio

“Abbiamo appena concluso una riunione della Giunta comunale in cui abbiamo approvato la variazione di bilancio sullo Stadio “Partenio” e il progetto esecutivo definitivo dell’adeguamento per la Serie B. – ha dichiarato la Sindaca Laura Nargi, a margine dell’evento che vede il passaggio del Giro d’Italia nel capoluogo irpino.

Ci sarà sicuramente una ripresa, afferma la Sindaca, con “tanta determinazione e ancora più forza di prima”. I lavori interesseranno, innanzitutto, le strade, per passare allo Stadio e al centro per l’autismo.

“La città è stata un po’ ferma, lo possiamo ammettere, ma recupereremo il tempo perso” – prosegue Nargi. E sul passaggio dei “festiani” tra i banchi dei suoi gruppi consiliari conclude: “La maggioranza non è cambiata, gli equilibri li leggete voi, ma non è cambiata la voglia di fare, la voglia di lavorare insieme per la città. Una verifica è ancora in corso perché una crisi politica non si può concludere con un battito di ciglia oppure con l’approvazione di un bilancio, eppure è un passo in avanti, è un passaggio importante politicamente. Ho già intrapreso i primi confronti con gli assessori, con i consiglieri, sono sicura che troveremo una soluzione insieme”.