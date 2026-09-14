Stadio, la Polizia blocca quattro tifosi del Palermo con fumogeni e hashish

Ieri 13 corrente, presso lo Stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino, si è tenuto l’incontro di calcio valevole per il Campionato professionisti si serie B tra la compagine irpina ed il Palermo. Alla luce della conflittualità tra le opposte tifoserie, veniva predisposto un servizio di ordine pubblico lungo tutto il percorso che dal raccordo autostradale Avellino-Salerno porta allo stadio. Gli attenti servizi di ordine pubblico consentivano di intercettare un minivan di tifosi palermitani che non seguendo le indicazioni date sul tragitto aveva raggiunto la località Torrette di Mercogliano. Intercettato il veicolo, lo stesso veniva condotto in sicurezza presso un’area di servizio a ridosso dello stadio dove si procedeva al controllo degli occupanti. L’attività di polizia consentiva di rinvenire addosso ai quattro tifosi palermitani cinque fumogeni. Inoltre addosso ad uno dei quattro veniva rinvenuta anche una modica quantità di hashish.

A seguito di quanto accertato i quattro venivano condotti in Questura e denunciati per possesso di fumogeni. Il ragazzo in possesso della sostanza stupefacente veniva segnalato alla Prefettura di ai sensi dell’ex art. 75 del D.P.R. 309/1990. Nei confronti dei quattro è stato avviato l’iter per l’irrogazione del D.A.S.P.O. (divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche). L’incontro di calcio alla presenza di n. 11500 spettatori, di cui 500 ospiti si è svolto regolarmente sotto il profilo dell’Ordine Pubblico. Lo sport autentico non è violenza ma sana competizione.