Ss403, la Provincia accelera. Graziano: “Vittoria delle istituzioni unite”

VALLO LAURO – Tutto pronto per i lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza della Ss 403 Santa Cristina (Moschiano-Forino)”. Quattro milioni di euro che serviranno a chiudere una vicenda lunga anni e riconsegnare alla comunità i collegamenti tra Vallo di Lauro e salernitano e anche agli agricoltori della zona una viabilità più sicura. L’ultimo atto, prima di procedere alle operazioni di gara dell’appalto è stata la nomina da parte di Palazzo Caracciolo del Rup che si occuperà dell’intervento. Una svolta attesa da anni e salutata dagli amministratori dei comuni di Moschiano e Forino, i sindaci Rosario Addeo e Antonio Olivieri con grande soddisfazione. Quella che è stata espressa dal consigliere provinciale Pino Graziano, il vicesindaco di Lauro, che a Palazzo Caracciolo nelle ultime due consiliature ha lavorato per giungere a questo traguardo ormai sempre più all’orizzonte. “E’ una vittoria delle istituzioni che sanno fare squadra senza guardare ai colori e alle bandiere ma solo al bene comune-spiega Graziano-soprattutto della Provincia e dei sindaci, che in questi anni lavorando in silenzio e senza clamori, hanno anche dovuto tollerare critiche spesso ingenerose. Ma non c’è assolutamente polemica, solo tanta soddisfazione per una grande opera di miglioramento infrastrutturale che ormai è sempre più vicina. Anche per il rilievo nei collegamenti e per il valore che avrà sulla sicurezza di decine di utenti che la percorrono ogni giorno”. Un lavoro che parte da lontano, quello oggi raccolto e accelerato dall’amministrazione provinciale targata Buonopane, come ricorda lo stesso consigliere provinciale Graziano: “Non staremo qui certo ad intestarci medagliette, non è stato mai il mio sport preferito, piuttosto lavorare senza pregiudizi e soprattutto colori solo per il territorio, ritengo però opportuno sottolineare come a questo traguardo si giunga dopo che nel giugno del 2018 è stato sottoscritto tra la Direzione Generale Regionale e l’Amministrazione Provinciale di Avellino un protocollo di intesa per la gestione degli interventi collegati all’Accordo Quadro per potenziare la viabilità come previsto dalla delibera della giunta regionale del febbraio 2018, gli interventi che riguardavano anche la Santa Cristina e il tratto da Moschiano a Forino. Possiamo dire di aver contribuito, nella piena condivisione istituzionale ad un importante miglioramento delle infrastrutture stradali nel Vallo di Lauro”. E infine un “grazie all’amministrazione Buonopane e i suoi collaboratori per aver dato un’accelerazione a questo significativo intervento per il territorio”.