La SR 88 Contrada-Avellino riapre oggi al traffico con senso unico alternato

Come anticipato nei giorni scorsi, riapre oggi al traffico la ex SR 88 Contrada-Forino. Con ordinanza del dirigente Settore 3 Pianificazione strategica, Gestione opere pubbliche ed Infrastrutture viarie della Provincia, è stata disposta dalle ore 16,00 di oggi – giovedì 5 febbraio 2026 – l’apertura di metà carreggiata della ex SR 88, con il senso unico alternato dal km 29+800 e il divieto al transito dei mezzi di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonché ai veicoli con larghezza superiore a 2,4 metri.

I lavori di somma urgenza per il completo ripristino delle condizioni di sicurezza dell’intera strada provinciale per la circolazione del traffico veicolare, in seguito alla frana che ha distrutto parte dell’arteria, sono cominciati lo scorso 12 gennaio.

L’intervento andrà avanti come da cronoprogramma per il completo ripristino della strada.

“La riapertura dell’arteria con senso unico alternato è un primo atto concreto per mitigare i disagi ai cittadini – dichiara il presidente Rizieri Buonopane -. I lavori proseguiranno a ritmo serrato per la completa riapertura, in linea con il cronoprogramma. Un ringraziamento va rivolto agli uffici e agli addetti del settore 3 della Provincia e agli amministratori di Contrada e Forino per la preziosa e fondamentale collaborazione”.