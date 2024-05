Spostamento Infermieristica, Alaia chiama Paita: pronta interrogazione al ministro

“Quali iniziative il Ministro intende adottare al fine di evitare che il corso di laurea in scienze infermieristiche, operativo dal 2013 presso il Polo universitario di Grottaminarda, provincia di Avellino, venga trasferito verso quello di Caivano, in provincia di Napoli.” E’ quanto ha chiesto la senatrice di Italia Viva, Raffaella Paita, in un’interrogazione urgente al Ministro dell’Università e della Ricerca, Bernini.

A chiedere l’intervento della parlamentare è stato il Consigliere regionale Enzo Alaia che nei giorni scorsi, anche nella veste di Presidente della Commissione sanità, ha parlato di “un ingiustificato e inaccettabile colpo inferto alle aree interne della Campania”.

“Ringrazio la senatrice Paita – afferma Alaia – per la prontezza con la quale ha voluto chiedere lumi al Ministro dell’Università e della Ricerca su una scelta che è davvero fuori da ogni logica. Siamo dinanzi ad una realtà che da oltre dieci anni opera in sinergia con le strutture sanitarie locali, assicurando a tanti giovani la possibilità di completare il percorso di studio necessario a conseguire il titolo di infermiere. Tra l’altro – prosegue il consigliere di Italia Viva – il Polo universitario di Grottaminarda, grazie alla presenza di studenti, docenti e altro personale, ha avuto effetti benefici per l’intero comprensorio, anche dal punto di vista economico. Occorre ribadire che la scelta di trasferire altrove il corso di laurea in scienze infermieristiche è in netto contrasto con la politica di sostegno alle aree interne che anche il Governo centrale dice di voler attuare, ma che nei fatti rischia di essere del tutto disattesa.”

“Noi non siamo assolutamente contrari al fatto che Caivano abbia un suo corso di laurea in infermieristica – chiude Alaia – ma auspichiamo che il Ministro Bernini e il Rettore della ‘Vanvitelli’ comprendano che cancellarlo a Grottaminarda è una scelta che danneggia non solo le comunità irpine e le aree interne della Campania, ma anche il settore sanitario, che ha bisogno urgente di personale.

Del paventato spostamento del Corso Universitario in Infermieristica, se ne parlerà nel corso di un’Assemblea Pubblica – insieme alle altre vertenze del territorio – questo pomeriggio alle ore 17 presso la Sala Consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda.