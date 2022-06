I Vigili del Fuoco di Avellino insieme al personale dell’associazione Nazionale del Corpo Sezione di Avellino, ieri e oggi, in occasione di Spordays 2022, sono stati a parco Antonio Manganelli con Pompieropoli, il percorso ludico formativo che ha visto la partecipazione di circa trecento bambini.

Il Comandante ing. Mario Bellizzi ha fatto visita al personale sia per un saluto ai ragazzi che per complimentarsi con tutti per l’ottima riuscita della manifestazione.