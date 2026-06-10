Nella giornata di oggi, 10 giugno 2026, al Campo CONI di via Tagliamento si sta svolgendo la giornata di Sport Days 2026 dedicata al tema “Istituzioni che incontrano i cittadini”, nell’ambito della XXV edizione della manifestazione promossa dal CONI.

Dalle ore 17.30, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino accoglie cittadini e studenti degli istituti scolastici del territorio per un momento di incontro e conoscenza reciproca. L’iniziativa consente ai visitatori di avvicinarsi al mondo dei Vigili del Fuoco, approfondendone la storia e scoprendo le attività che il Corpo svolge quotidianamente al servizio della collettività.

Per l’occasione è stato allestito un gazebo espositivo con mezzi e attrezzature storiche che hanno segnato l’evoluzione del Corpo. Tra le attrazioni più apprezzate figurano una storica Campagnola e una bicicletta utilizzata in passato per le attività di servizio, testimonianze del percorso e delle tradizioni che caratterizzano i Vigili del Fuoco.

Alla manifestazione partecipano il personale del Comando Provinciale, il Gruppo Sportivo ” A. Gallo” dei Vigili del Fuoco di Avellino e l’Associazione dei Vigili del Fuoco in concedo, contribuendo a rendere l’evento un’importante occasione di dialogo e condivisione con il territorio.

La presenza dei Vigili del Fuoco a Sport Days 2026 conferma l’impegno del Corpo nel rafforzare il rapporto con la comunità, promuovendo la cultura dello Sport, sicurezza e i valori di servizio, solidarietà e vicinanza ai cittadini.