Spena, la prima donna a guidare il Tribunale di Avellino: “Faremo un campionato da Serie A”

Si è insediata oggi al Tribunale di Avellino Francesca Spena, prima donna al vertice degli uffici giudiziari irpini, nominata all’unanimità dal plenum del Csm. Alla cerimonia di insediamento hanno preso parte – tra gli altri – il procuratore generale, Aldo Policastro, il presidente della Corte di Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, il Procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, e il presidente del Foro di Avellino, Fabio Benigni. Presenti anche la sindaca Laura Nargi e il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane. La neo presidente ha voluto sottolineare di “non essere la prima dirigente del distretto, ma forse l’ultima in ordine di arrivo”.

Poi ha proseguito: “Siamo tante donne e lavoriamo con impegno, con costanza, come le donne hanno sempre fatto. Da dove partirò? Innanzitutto da un ufficio che mi ha riservato un’accoglienza meravigliosa. Di questo ringrazio tutti: il personale, i colleghi, l’avvocatura, le autorità presenti oggi. Questo significa che la squadra c’è, e sarà proprio il lavoro di squadra a consentirci di raggiungere gli obiettivi che mi sono proposta, che sono quelli di un processo giusto. E per garantire un processo giusto serve, appunto, una lavoro di squadra. Faremo cose buone, perché la squadra c’è. Faremo un campionato da Serie A. Il mio compito è garantire la migliore organizzazione possibile delle risorse di questo ufficio. Metterò in campo la migliore organizzazione possibile, e mi impegnerò per farlo. Se il tribunale funziona, allora anche il contrasto alla criminalità — che è la vocazione del tribunale e della procura — funzionerà. Il mio impegno sarà rivolto all’efficienza di questo ufficio: questo è il mio compito”.

Dal punto di vista della logistica, la Presidente Spena ha distinto due piani: “Da una parte c’è la logistica della struttura, e per affrontarla mi avvarrò della collaborazione di tutte le istituzioni qui presenti, che con la loro partecipazione oggi mi hanno testimoniato la volontà di esserci, di collaborare. Dall’altra c’è la logistica dell’organizzazione delle risorse umane: in questo ambito dovrò lavorare personalmente, ma con il supporto dei colleghi, dei presidenti di sezione, di tutti i giudici. Da domani sarò al lavoro. I giudici lavoreranno con me: me lo hanno testimoniato con la loro presenza oggi”.

A rivolgerle un in bocca al lupo per il lavoro che l’attenderà, anche il procuratore Policastro: “Le auguro di svolgere la sua funzione così come ha svolto quella di giudice, prima a Napoli e poi in Cassazione. È una magistrata di alta professionalità, grande sensibilità e notevole capacità organizzativa e gestionale, sia per quanto riguarda il personale, sia per i temi più delicati della giurisdizione. Non posso quindi che rivolgerle un augurio di buon lavoro, con l’auspicio che ascolti — ma penso che questa sia una delle sue caratteristiche — e che si impegni concretamente nel rendere giustizia”.