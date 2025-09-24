Spegnimento notturno temporaneo di nove ATM in provincia di Avellino a causa dei tentativi di furto

A causa dei continui attacchi notturni agli ATM, altamente rischiosi per i residenti e che arrecano gravi danni agli immobili in cui gli uffici postali sono ospitati, Poste Italiane ha deciso di spegnere temporaneamente, durante le ore notturne, alcuni sportelli Postamat nella provincia di Avellino vittima, nell’ultimo periodo, di numerosi tentativi di furto.

Poste Italiane sta collaborando con le forze dell’ordine locali affinché i malviventi, autori degli ultimi assalti, vengano presto identificati.