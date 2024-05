Spedizione “punitiva” si trasforma in rapina. Giovane finisce al Pronto Soccorso

Inseguito e picchiato per uno sguardo di troppo ad una ragazza. E’ quello che due giorni fa sarebbe avvenuto a Villanova del Battista, dove lungo la provinciale la vettura sulla quale viaggiava la “vittima” del violento pestaggio e’ stato, secondo le prime notizie che arrivano, affiancato e bloccato da una vettura sulla quale viaggiavano i suoi aggressori, almeno tre persone. Gli stessi lo avrebbero colpito con calci e pugni, portando via anche il suo telefono e il portafogli. Un brutale pestaggio a scopo di vendetta, anche se questo particolare sarebbe in corso di accertamento, per uno sguardo rivolto dal giovane ad una ragazza. Secondo le prime notizie la prognosi rimediata a seguito dell’aggressione da parte del giovane sarebbe di 25 giorni. La vicenda è stata denunciata ai Carabinieri, che stanno ora procedendo a ricostruire quanto avvenuto.