Spavento a Sant’Angelo a Scala, auto in fiamme: donna alla guida accusa malore

Durante la mattinata di oggi i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Sant’Angelo a Scala, in via Nazionale, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’area. La donna alla guida, per lo spavento, ha avvertito un malore, ed i Vigili del Fuoco le hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.