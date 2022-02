Spari in pieno giorno, comitato ordine pubblico ad Avellino e poi il Prefetto a San Martino per incontare associazioni e scuole. Come era emerso nei giorni scorsi, dopo il grave episodio di venerdì scorso, presso Palazzo di Governo, lunedì mattina con inizio alle 10, ci sarà il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica proprio per discutere di quello che è successo una settimana fa.

Dopo il comitato, il Prefetto Paola Spena, accompagnata dal sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, incontrerà a San Martino Valle Caudina, alle 12.30, le associazioni, la comunità religiosa ed il mondo della scuola.