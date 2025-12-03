Spari contro l’auto della tiktoker, Peluso condannato a due anni e scarcerato

Due anni pena sospesa ed immediata scarcerazione per Angelo Peluso, a processo per gli spari in Via Leprino contro l’ auto della tiktoker. Il venticinquenne difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria, accusato di aver esploso i colpi di pistola nel primo pomeriggio dello scorso 16 agosto contro la vettura della tiktoker Francesca Sardella. Accolta la richiesta del pm della Procura di Avellino Cecilia Annecchini al termine della sua requisitoria davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza. I difensori Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria, avevano sostenuto come ci fosse la mancanza di prove al di la’ delle dichiarazioni delle parti offese e come dai frame agli atti non si distinguesse nitidamente l’immagine di Peluso. In aula anche la parte civile, l’ avvocato Michele Scibelli, che aveva sostenuto la tesi della Procura . La Procura aveva chiesto il giudizio immediato nei confronti del ventiquattrenne. In quella circostanza erano stati esplosi da una Lancia Y nera in corsa diversi colpi di pistola contro il Suv parcheggiato lungo Via Leprino, nel quartiere di Rione Mazzini. DLe indagini della Squadra Mobile avevano portato in pochi giorni all’identificazione del presunto autore. Gli agenti della Questura, la Sezione che si occupa dei reati di Criminalita’ Organizzata agli ordini dell’ispettore Genovese, aveva ricostruito grazie ai frame e alle testimonianze i fatti ed era giunto alla gravita’ indiziaria nei confronti del presunto autore.