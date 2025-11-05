Spari contro l’auto della tiktoker, ci sarà il giudizio abbreviato per Peluso

AVELLINO – Sara’ discusso il prossimo venti novembre davanti al Gup del Tribunale di Avellino Mauro Tringali il processo con rito abbreviato nei confronti del ventiquattrenne Angelo Peluso, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria, accusato di aver esploso i colpi di pistola nel primo pomeriggio dello scorso 16 agosto contro la vettura della tiktoker Francesca Sardella. Il pm della Procura di Avellino Luigi Iglio, che ha condotto le indagini, aveva chiesto il giudizio immediato nei confronti del ventiquattrenne. In quella circostanza erano stati esplosi da una Lancia Y nera in corsa diversi colpi di pistola contro il Suv parcheggiato lungo Via Leprino, nel quartiere di Rione Mazzini. DLe indagini della Squadra Mobile avevano portato in pochi giorni all’identificazione del presunto autore. Gli agenti della Questura, la Sezione che si occupa dei reati di Criminalita’ Organizzata agli ordini dell’ispettore Genovese, aveva ricostruito grazie ai frame e alle testimonianze i fatti ed era giunto alla gravita’ indiziaria nei confronti del presunto autore. La difesa di Peluso aveva sollevato eccezione di nullita’ rispetto alla mancata fissazione dell’ interrogatorio preventivo per il reato di detenzione abusiva di arma, ritenendo che non rientrasse tra le deroghe alla legge Nordio per cui si potesse emettere la misura.