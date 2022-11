Sparatoria Montoro, rapinatore ferito da due proiettili: sarà operato. Il malvinente, che sembra far parte di una banda criminale proveniente dal napoletano, dopo essere giunto presso l’ospedale “Moscati” di Avellino in codice rosso – come sempre accade per ferite da arma da fuoco – è stato trasferito presso il reparto di chirurgia d’urgenza del noscomio del capoluogo irpino.

Andrà sotto i ferri perché i medici devono estrarre i proiettili che lo hanno raggiunto vicino al collo e vicino alla scapola. Il professionista di Montoro, colpito mentre era in casa, è stato ferito di striscio. In ospedale è stato necessario medicarlo soltanto, dopodichè è stato dimesso stesso in mattinata.

Intanto, proseguono le indagini della squadra Mobile della Questura di Avellino. Ricordiamo che gli arrestati sono quattro. L’obiettivo è capire bene quali fossero le loro reali intenzioni, se colpire l’ufficio postale della frazione Piano o se il blindato che trasportava il denaro.