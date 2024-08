Sparatoria Cervinara, massima attenzione di Prefettura e Forze dell’Ordine

Massima attenzione da parte della Prefettura e delle Forze dell’Ordine sull’ultimo episodio di violenza avvenuto a Cervinara nei giorni scorsi, oggetto della Riunione tecnica di coordinamento di oggi. Nel quadro delle iniziative già precedentemente assunte nella direzione di assicurare la massima vicinanza dello Stato ai cittadini dei Comuni della Valle Caudina, la consistente concentrazione delle Forze di Polizia ivi presente ha prodotto, nel caso di specie, effetti tangibili, come testimoniato dall’immediato intervento da parte delle Forze dell’Ordine sul posto e dalla tempestiva individuazione dei presunti responsabili, rintracciati in altra provincia. Fermi restando gli sviluppi relativi all’ultima vicenda, sui quali indaga l’Arma dei Carabinieri coordinata dall’Autorità giudiziaria, nel corso della riunione è stato fatto un punto aggiornato della situazione a 360 gradi sulle attività di contrasto alla criminalità messe in campo nella zona nell’ultimo periodo, rese proficue dalla costante interlocuzione con le Amministrazioni locali, sulle quali – in un’ottica di collaborazione – bisogna continuare a promuovere il massimo l’impegno da parte di tutti, cittadini compresi.